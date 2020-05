Die schrittweise Öffnung von Dienststellen der Stadtverwaltung Pirmasens geht weiter. Ab Montag, 11. Mai, ist der Publikumsverkehr in sechs weiteren Einrichtungen wieder möglich. Bürger sind nach Angaben der Stadtverwaltung angehalten, Termine vorab telefonisch zu vereinbaren. Ab Montag regulär wieder geöffnet sind: Bürger-Service-Center, Haus der Finanzen, Bauämter, Rechnungsprüfungsamt, Schulverwaltungsamt sowie das Amt für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften.

Ein umfangreiches Hygienekonzept soll dazu beitragen, Kunden wie Mitarbeiter bestmöglich vor einer Infektion zu schützen. Dazu zählen neben Hinweisschildern, die zur Einhaltung der Abstände auffordern, unter anderem auch Spuckschutzwände. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in ausnahmslos allen städtischen Dienstgebäuden sei für Besucher verpflichtend, so die Stadtverwaltung. Sie bittet Bürger, für persönliche Vorsprachen unbedingt vorab telefonisch oder per E-Mail einen Termin zu vereinbaren und zu erfragen, welche Unterlagen benötigt werden, um das Anliegen zu bearbeiten. Dies helfe, Wartezeiten und Mehrfachbesuche zu vermeiden. Ansprechpartner der jeweiligen Sachgebiete seien auf der Homepage der Stadtverwaltung (www.pirmasens.de) unter der Rubrik „Stichwortliste“ zu finden.