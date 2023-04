Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Stadtteil Horeb verwandele sich zunehmend in einen Schandfleck. Deswegen erlebte das „Stadtteilgespräch“ des Quartiersmanagement Horeb am Mittwoch großen Zulauf. Müll, Hundekot und rauchende Jugendliche sorgen für Verärgerung bei alteingessenen Horebern.

Die Bewohner des Horeb bringt besonders in Rage, dass sich ihr Viertel von einer einst guten Wohngegend in das Gegenteil verwandelt. Das machen sie fest an Müllbergen, Hundekot und