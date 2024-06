Wer entscheidet? Das sei die spannende Frage, die eindeutig zugunsten des Hundehalters ausfallen muss, findet Sandra Dietrich-Saal, Zweite Vorsitzende des Niedersimter Pfotentreffs mit Vereinsheim in der Erkelsbach. Genau das wird in dem Verein trainiert. Die Kür: ein Stadtspaziergang, bei dem der Hund eben „nicht die Zeitung liest“.

Hundehalter aufgepasst. „Der Hund kann zählen“, informiert Sandra Dietrich-Saal. Deswegen sei es wichtig, Kommandos nicht endlos zu wiederholen. Der Hund wisse dann nämlich genau, wie lange er seinen eigenen Stiefel durchziehen kann. „Hunde hören anderes, riechen anders und kommunizieren einfach nicht wie wir Menschen“, erklärt Dietrich-Saal. Das mache Hundetraining zur Herausforderung. Immer wieder erlebe sie, wie Hundehalter auf ihre Hunde einreden, als ob diese sprechen könnten. Dabei ginge es bei Hunden um Körpersprache.

Das Wichtigste: Ein Hundehalter soll seinem Tier Sicherheit vermitteln können und diesen souverän führen, unterstreicht die Expertin. Denn auch Hunde wollen sich im sicheren Hafen fühlen. Das funktioniere aber nicht, wenn das Bild, das der Hund von seinem Frauchen oder Herrchen hat, Lücken aufweist. Dann greifen Vierbeiner auf ihr eigenes Repertoire zurück und entscheiden eine Situation instinktiv. Sprich: Sie kläffen oder springen andere Hunde an. Dabei sei es das Wichtigste für Begleit- oder Familienhunde, dass diese sich vertrauensvoll unterordnen. „Wir als Hundeführer sind das Alpha-Tier“, schmunzelt sie. Nur dass wir nicht die Hundesprache sprechen.

Festgelegte Route mit Reizüberflutung

Was auf dem Übungsplatz im Niedersimter Idyll trainiert wird, sind genau solche Gehorsamsübungen, Kommandos sowie Bindungsarbeit. Das seien aber nur fünf Prozent von dem, was im Hundealltag läuft, weiß sie. Das meiste passiere daheim und unterwegs. Deswegen veranstalte der Verein auch immer wieder Stadtläufe, die für Mensch und Tier eine Herausforderung seien. „Autos, Fahrräder, Kinder, die streicheln wollen: In der Stadt ist der Hund ganz klar einer Reizüberflutung ausgesetzt“, berichtet sie. „In solchen Situationen muss der Hundehalter für sein Tier mitdenken“. Grundlegend sei hier, dass er seinen Vierbeiner lesen könne, sich der Hund auf ihn konzentriere, um Reize auszublenden. „Das muss man sich erarbeiten“, sagt sie. Denn seiner ausgezeichneten Schnüffelnase geschuldet, würde der Hund an jeder Ecke anhalten. Zeitunglesen nennt sie das. „Wir wollen ja aber vorwärtskommen“, schmunzelt die Hundetrainerin.

Die Stadtspaziergänge der Pfotenfreunde haben eine festgelegte Route: vom Medicenter aus über den Schelp-Platz und die Höfelsgasse in die Schlossstraße. Dort gehe es die Schlosstreppe hinunter in Richtung Schusterbrunnen. Der Platz sei ideal, um in den vielen Hauseingängen zu üben. „Auf dem Rückweg machen wir meistens einen Abstecher in einen Drogeriemarkt in der Fußgängerzone“, sagt Dietrich-Saal. Dann gehe es über den Exerzierplatz wieder zurück zum Medicenter.

Pfotentreff gibt es seit 2008

Sieben Hundetrainer gibt es beim Pfotentreff, die ihre Erfahrungen mit Vereinsmitgliedern teilen. Davon gibt es 90, wovon etwa 25 Personen aktiv am Vereinsleben teilnehmen würden. Seit 2004 gibt es den Verein, der dem Internationalen Rasse-Jagd-Gebrauchshundeverband (IRJGV) angehört. 2008 habe sich dann der Pfotentreff gegründet, der eine Welpengruppe, eine Junghunde- und Einsteigergruppe, eine Fortgeschrittenengruppe sowie eine Begleithunde-Leistungsgruppe anbietet. Das Ziel: den Hund zu einem alltagssicheren Begleiter zu machen, der sich auch unter Ablenkung an seinem Herrchen oder Frauchen orientiert. Vorher war das Gelände übrigens für Boxerhunde reserviert. Jetzt freut sich der Verein über alle Hunde, von groß bis klein, von rassig bis zu Mischlingshunden.

Kontakt

• Nähere Informationen unter pfotentreff-niedersimten.de oder telefonisch bei Ulrich Topin, Erster Vorsitzender, 0176 23439131 oder Sandra Dietrich-Saal, Telefon 0176 24876096.

• Die Stadtläufe finden vier Mal im Jahr statt. Der nächste ist für Dienstag, 17. September, geplant.