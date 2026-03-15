Ein im November 2024 in Pirmasens verstorbener Mann beschäftigt immer noch die Behörden. Die Angehörigen weigern sich, für die Beerdigungskosten aufzukommen.

Der Pirmasenser, der im November 2024 verschied, hat zwar nicht in Pirmasens gewohnt, ist aber im städtischen Krankenhaus verstorben. Dort lag dann auch die Leiche, um die sich niemand kümmern wollte. Das Ordnungsamt musste deshalb zur Gefahrenabwehr neun Tage nach dem Tod die Einäscherung veranlassen. Auch musste die Behörde die Urne im Januar 2025 in die Erde bringen, nachdem sich auch dafür niemand fand, der das übernehmen wollte.

Im Anschluss begann die Suche nach dem Kostenträger, die jetzt in einer Verhandlung vor dem Stadtrechtsausschuss gipfelte. Zunächst waren die Frau des Verstorbenen und zwei Töchter angeschrieben worden. Alle drei leben in der Schweiz und antworteten, dass sie nicht zahlen wollten, wie Valérie Haag, Vorsitzende des Stadtrechtsausschusses erläuterte. Auf weitere Anfragen habe die Frau nicht mehr reagiert, so Haag.

Verwandte kannten sich quasi nicht

Also wandte man sich an die Geschwister des Verstorbenen. Der Mann hatte eine Halbschwester und einen Halbbruder, die beide in Deutschland wohnen. Der Halbbruder sei auf Bürgergeld angewiesen und könne nicht zahlen. Deshalb wurde der Halbschwester die Rechnung präsentiert. Deren Ehemann verwahrte sich im Stadtrechtsausschuss dagegen, die Verantwortung für den fast unbekannten Verwandten zu übernehmen. „Wir hatten überhaupt keinen Kontakt zu dem Verstorbenen“, betonte er und verwies auf die Witwe, die immerhin Witwenrenten aus Deutschland und der Schweiz für den Verstorbenen beziehen wolle. Dann könne sie auch die Bestattungskosten bezahlen, argumentierte der Mann.

Es gebe ein Abkommen zwischen der Schweiz und Deutschland, wonach Forderungen auch über die Grenze eingetrieben werden könnten. Was jedoch nicht für Verwaltungskosten gelte, wie die Ausschussvorsitzende Haag betonte. Allerdings könne die Halbschwester nach Zahlung der 2922 Euro für Einäscherung, Friedhof und Gebühren das Geld vor einem Gericht in der Schweiz einklagen und sich von der Witwe erstatten lassen.

Stadt darf nur ausnahmsweise zahlen

Haag hob mehrmals hervor, dass sie den Ärger des Mannes verstehen könne. Das Bestattungsrecht in Rheinland-Pfalz sehe allerdings klar vor, dass nur in absoluten Ausnahmefällen der Staat für eine Bestattung aufkomme. Beispielsweise sei das bei Verbrechen der Fall. Ansonsten müssten immer die Angehörigen zahlen, auch wenn sie sich nie gesehen haben. Für die Stadtverwaltung sei es nicht zumutbar, das Geld in der Schweiz einzutreiben. Für die Halbschwester sei es auch nicht zumutbar, betonte deren Mann, der sich weitere rechtliche Schritte gegen die Zahlungsaufforderung der Stadt vorbehielt.