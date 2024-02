Mit 27 Kandidaten gehen die Grünen in den Wahlkampf für den Pirmasenser Stadtrat. Am Samstag wurde die Liste gewählt. Zum Programm konnte die Pirmasenser Parteichefin Felicitas Lehr am Wochenende noch nichts sagen. Die für Samstag geplante Programmdiskussion wurde vertagt.

Annette Sheriff und Jürgen Bachert, die bereits im Stadtrat sind, führen die Liste an. Felicitas Lehr folgt auf Platz drei, und auf Platz vier kandidiert der 19-jährige Luis Wittmer, der mit Abstand jüngste Bewerber. Das dritte aktuelle Ratsmitglied Manfred Vogel ist nach hinten auf Platz sechs gerückt.

Die Liste

1. Annette Sheriff, 2. Jürgen Bachert, 3. Felicitas Lehr, 4. Luis Wittmer, 5. Mona Moreno, 6. Manfred Vogel, 7. Ulrike Caprano, 8. Harald Faul, 9. Karin Schieler, 10. Fabian Jungbär, 11. Barbara Schulze, 12. Mike Luba, 13. Beate Link, 14. Hermann Schulze, 15. Melanie Bopp, 16. Jürgen Mendorf, 17. Doris Bachert, 18. Jürgen Link, 19. Doris Bachert, 20. Bernd Wagner, 21. Simone Theisinger, 22. Gerd Schieler, 23. Heidemarie Kemmlein, 24. Christian Steinbach, 25. Ralf Kemmlein, 26. Ewald Lang, 27. Erhard Steiger.