Liebhaber des Theaters kommen derzeit in der Festhalle nicht so ganz auf ihre Kosten. Als fast ebenbürtiger Ersatz sollen an dieser Stelle die Stadtratssitzungen empfohlen werden. Die finden coronabedingt derzeit in der Festhalle statt und ganz ehrlich, die Inszenierung ist fantastisch. Der Besucher fühlt sich wie beim schönsten zeitgenössischen Regietheater.

Oberbürgermeister, Bürgermeister, Beigeordneter und diverse Amtsleiter sind auf der Bühne mit je einem Schreibtisch wie in einem Bühnenbild angeordnet. Die Stadträte sitzen im Parterre. Alles ist so schön ausgeleuchtet, wie es im eigentlichen Stadtratssaal nie möglich wäre. Es hat etwas Surreales. Würde Bürgermeister Michael Maas zwischendurch aufstehen und Shakespeare-Texte rezitieren, es würde perfekt passen.

„Vergessen Sie nicht, das Präservativ überzuziehen“

Dazu kommt noch das Ritual, dass jeder Sprecher dem Mikrofon vorm Einschalten eine Plastiktüte überziehen muss. Der Gedanke an Kondome drängte sich nicht nur auf, Oberbürgermeister Markus Zwick hat ihn in der jüngsten Sitzung auch noch ausgesprochen. „Vergessen Sie nicht, das Präservativ überzuziehen“, meinte er zu SPD-Ratsmitglied Gerhard Hussong. Ob sich die Räte und Stadtspitze der Bedeutung dieses Rituals bewusst sind? Die Rede braucht ein Präservativ. Die Macht der Sprache wird mit einem Gummi im Zaum gehalten.

Auf der Bühne sitzt übrigens ein in Theaterdingen sehr erfahrener Mitarbeiter. Hauptamtsleiter Oliver Minakaran, von Amts wegen für die Ratssitzungen zuständig, ist außerhalb des Rathauses in der Theatergruppe „Exakt“ aktiv. Die Ratssitzungen müssen so ganz nach seinem Geschmack sein und die Atmosphäre, die wirklich an Theater denken lässt, ist garantiert auch zum Teil auf ihn zurückzuführen. Unabhängig vom jeweiligen Stück, das gerade gespielt wird, früher hieß das Tagesordnung: Es lohnt sich wirklich, sich das momentan mal anzusehen. Wenn davon Fotos existieren würden: In 50 Jahren würde ein Betrachter denken, dass es sich wirklich um ein besonders zeitgenössisches Theaterstück gehandelt haben muss.

Wenn etwas gewollt ist, findet sich auch das Geld

Ratssitzungen sind überhaupt sehr spannende Veranstaltungen und informieren den aufmerksamen Besucher, dass in Pirmasens nicht wirklich für nichts mehr Geld da ist. Wenn etwas gewollt ist, tut die Stadtkämmerei fast immer irgendwo einen Rest an Geld auf, mit dem dann beispielsweise die Digitalisierung fix finanziert werden kann. 90.000 Euro wurden beim Umbau des Bahnhofs eingespart, der eigentlich schon seit Jahren fertig ist. Wo die Kämmerei das Sümmchen zwischenzeitlich geparkt hatte, bleibt deren Geheimnis. Es ist aber nur ein Beispiel von vielen: Wenn etwas gewollt ist, findet sich auch das Geld.

Maskenzwang ist nicht optimal

Am Freitag hat die Messe Lebensart im Strecktal eröffnet. Die Besucher müssen auf dem gesamten Gelände, außer bei der Gastronomie, eine Maske tragen. Das hat bei der ersten Ankündigung Mitte Juni noch anders ausgesehen. Da war die Messeleitung davon ausgegangen, dass nur in Bereichen, wo es eng werden könnte, eine Maske zu tragen wäre, also beispielsweise, wenn Besucher in ein Ausstellungszelt gehen.

Am Freitag vergangener Woche nun wurde der Messeleitung schriftlich mitgeteilt, dass der Maskenzwang auch auf den Wegen gilt. Ob unter dieser Bedingung zwei Wochen davor das Wagnis eingegangen worden wäre, die Messe zu starten, sei dahin gestellt. Optimal gelaufen ist es aber kaum. Der zweite Messeanbieter in Pirmasens, Michael Frits, hat just diese Woche die Reißleine gezogen und seine „Pro Vita“ im Oktober auf 2021 geschoben. In der Halle wären die Restriktionen wohl noch gravierender ausgefallen.

Radfahren ist gefährlich wegen Autofahrer

Diese Woche wurde das lang erwartete Verkehrsentwicklungskonzept präsentiert und dessen Macher meinte, dass es mit den neuen Pedelecs jetzt keine Ausrede mehr gäbe, wegen der vielen Hügeln in Pirmasens nicht das Fahrrad zu benutzen. Wer die immer mehr werdenden Radfahrer in der Stadt beobachtet, kann sehen, dass das nicht ganz stimmt. Die Mehrzahl ist immer noch ohne Strom unterwegs und es geht auch trotz der vielen Hügel. Wer die Radfahrer fragt, warum sie nicht öfter das Rad nehmen, erhält auch eher die Antwort, dass es wegen der vielen Autos und fehlenden Radwege einfach gefährlich ist. Die Angst, angefahren zu werden, hält die meisten vom Rad ab und nicht der Hügel, der mit einer halbwegs guten Gangschaltung kein Problem darstellt.