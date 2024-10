In den Sitzungen des Stadtrats gehören Berge von Papier schon längere Zeit der Vergangenheit an. Die Ratsmitglieder finden in ihren Tablets alle nötigen Unterlagen – was bis auf auch alle nutzen. Die Verwaltung spart dadurch sehr viel Papier. Welcher Euro-Betrag sich hinter der Ersparnis verbirgt, kann das Hauptamt nicht genau beziffern.

Schon in der abgelaufenen Legislaturperiode waren die Tablet-Computer im Einsatz, die nach der Kommunalwahl