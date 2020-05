Die Stadt Pirmasens hat über 350 Millionen Euro Schulden. Aus eigener Kraft wird sie den Schuldenberg nicht abtragen können, weiß Oberbürgermeister Markus Zwick. Er setzt deshalb auf den Rettungsschirm, den Bundesfinanzminister Olaf Scholz über den Kommunen aufspannen will. Dazu hat der Stadtrat am Montag eine Resolution verabschiedet.

„Ich stehe voll hinter dem Vorschlag von Olaf Scholz“, sagte OB Zwick am Montag im Stadtrat. Den geplanten Rettungsschirm des Finanzministers nannte er erneut eine „historisch einmalige Chance“. „Auf einen Schlag würden uns Altschulden abgenommen“, sagte Zwick. Steuerausfälle der Kommunen in der Corona-Krise und Altschulden in Milliardenhöhe – das Konzept aus dem Bundesfinanzministerium sieht zum Ausgleich für diese Belastungen ein Hilfspaket von bis zu 57 Milliarden Euro vor. Bund und Länder sollen die Mittel jeweils zur Hälfte stemmen. Bis zur Sommerpause soll die Entscheidung fallen, ob sich Scholz mit seinem Konzept durchsetzt.

Bundesweit gibt es Widerstand gegen das Scholz-Konzept

Skeptisch ist Frank Eschrich, Fraktionssprecher von „Die Linke - Partei“. Er wies auf die erheblichen Widerstände hin, die aus der CDU-Bundestagsfraktion und aus Bundesländern wie Baden-Württemberg kommen. Gerade wegen dieser Widerstände sei es wichtig, dem Thema mit einer Resolution Gewicht zu verleihen, sagte die Vorsitzende der CDU-Stadtratsfraktion, Stefanie Eyrisch. SPD-Sprecher Sebastian Tilly hob den Stellenwert der Kommunen hervor: Die Corona-Krise werde in den Kommunen gemeistert, beispielsweise in den Gesundheitsämtern und Krankenhäusern vor Ort.

So steht es auch in der Resolution des Bündnisses „Für die Würde unserer Städte“, die adressiert ist an die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten: „Politik bewährt sich vor Ort. Das hat sich in der Corona-Pandemie erneut bestätigt“, heißt es. Gefordert werden „unverzüglich konkrete Vereinbarungen über die Übernahme der kommunalen Altschulden“.