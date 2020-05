In den Stadtratssitzungen vor der Sommerpause am 25. Mai (ab 14.30 Uhr in der Festhalle) und am 29. Juni finden keine Einwohnerfragestunden statt. Diese Entscheidung hat der Stadtvorstand nach Angaben des städtischen Presseamts vor dem Hintergrund der aktuellen Lage getroffen. Der Stadtrat tage weiterhin, aus Gründen des Infektionsschutzes, in verkleinerter Form und mit reduzierter Tagesordnung. Diese Regeln und Auflagen hätten das Ziel, sowohl für die Mitglieder des Stadtrats und der Verwaltung als auch für die Bürger, die den öffentlichen Teil der Sitzung verfolgen wollen, das Ansteckungsrisiko durch das Corona-Virus zu verringern. Interessierte Bürger können dem öffentlichen Teil der Sitzung nach wie vor beiwohnen. Jedoch greifen auch hier besondere Regeln und Auflagen, um das Ansteckungsrisiko zu minimieren. Dazu zählen größere Sitzabstände, wodurch sich die Anzahl der Besucherplätze auf dem Mittel- und den beiden Seitenbalkons reduziert. Für Besucher besteht bei Betreten der Halle bis zur Einnahme des Sitzplatzes die Pflicht zum Tragen einer Mund- und Nasenbedeckung.

Wer eine Anfrage stellen möchte, kann diese schriftlich per E-Mail über sitzungsdienst@pirmasens.de beim Haupt- und Personalamt der Stadtverwaltung einreichen. Für weitere Informationen steht das Hauptamt unter Telefon 06331/ 842210 zur Verfügung.