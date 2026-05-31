Pirmasens tritt in die Pedale. Am Montag, 1. Juni, startet die Stadtradeln-Aktion. Wie die Stadtverwaltung mittelte, haben sich bisher 24 Teams mit knapp 150 Teilnehmern angemeldet. Ziel der Aktion ist es, bis Sonntag, 21. Juni, – also an 21 Tagen – möglichst auf das Auto zu verzichten und so viele Kilometer wie möglich mit dem Fahrrad oder E-Bike zurückzulegen. Jeder Kilometer zählt, sei es der Weg zur Arbeit, zur Schule oder zum Einkauf. Bei der europaweiten Kampagne soll die Begeisterung für die emissionsfreie Fortbewegungsmöglichkeit gewecket werden. Bei dem Wettbewerb bilden Vereine, Schulen, Firmen oder Bürger Mannschaften und treten gegeneinander an. Die fleißigsten Radfahrer werden ausgezeichnet.

Während der nächsten 21 Tage können sich Interessierte auch weiterhin anmelden und die Kilometer nachtragen. Wer seinen Benutzernamen vom vergangenen Jahr für die App noch hat, muss sich laut Stadt nicht neu registrieren. Schüler können sich unter www.stadtradeln.de/schulradeln-rlp registrieren. Weitere Infos zur Aktion gibt’s im Internet unter www.pirmasens.de/stadtradeln.