Ab 1. Juni können Pirmasenser wieder in die Pedale treten. Dann geht die Aktion „Stadtradeln“ in die nächste Runde. Anmeldungen sind bereits möglich.

„Wer regelmäßig die Lenkerperspektive einnimmt und selbst in die Pedale tritt, tut aktiv etwas für den Klimaschutz und profitiert außerdem von dem sportlichen Training“, wird Oberbürgermeister Markus Zwick in einer Mitteilung zitiert. Im vergangenen Jahr hatte sich Pirmasens zum fünften Mal an der bundesweiten Klima-Bündnis-Kampagne „Stadtradeln“ beteiligt. Binnen drei Wochen haben 190 Aktive in 30 Teams insgesamt 38.845 Kilometer zurückgelegt und damit rund sechs Tonnen CO 2 eingespart. Diese Marke gelte es zu knacken. „Es geht nicht um Höchstleistungen, sondern darum, das Fahrrad als festen Bestandteil unseres Alltags sichtbar zu machen. Je mehr Menschen mitmachen, desto deutlicher zeigen wir, wie lebendig und klimafreundlich unsere Mobilität bereits ist“, so die Radverkehrsbeauftragte Annika Klein.

Die Aktion läuft von 1. bis 21. Juni. Mitmachen können alle, die in Pirmasens leben, arbeiten, zur Schule gehen oder studieren. Jeder kann ein „Stadtradel“-Team gründen oder einer Mannschaft beitreten. Den erfolgreichsten Radlern winken neben Urkunden auch Sachpreise. Auch Vereine, Firmen und Institutionen sind zur Teilnahme aufgerufen. Jeder Kilometer kann entweder mit der „Stadtradel“-App erfasst oder online in Erfassungsbögen eingetragen werden.

Info

Weitere Infos und Anmeldungen unter www.pirmasens.de/stadtradeln.