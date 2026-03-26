Die internationale Aktion Stadtradeln geht in eine neue Runde. Ab 1. Juni lädt die Stadtverwaltung die Pirmasenser dazu ein, gemeinsam möglichst viele Kilometer auf dem Fahrrad zu sammeln. Ab sofort können sich Interessierte für den Wettbewerb auf dem Portal www.stadtradeln.de/pirmasens anmelden oder neu registrieren. Mitmachen können alle, die in Pirmasens leben, arbeiten oder studieren. Schüler können sich unter www.stadtradeln.de/schulradeln-rlp registrieren.

Ziel der bundesweiten Kampagne ist es, die urbane Mobilitätswende voranzubringen und noch mehr Bürger für das Radfahren zu begeistern. An 21 Tagen soll das Auto möglichst in der Garage stehenbleiben. Pirmasens beteiligt sich zum sechsten Mal in Folge an der Aktion. Im vergangenen Jahr haben 150 Aktive in 20 Teams insgesamt 38.845 Kilometer zurückgelegt und damit rund sechs Tonnen CO 2 eingespart. Diese Marke soll 2026 übertroffen werden.