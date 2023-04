Die internationale Aktion Stadtradeln geht in eine neue Runde. Ab 19. Juni sind die Pirmasenser eingeladen, ihre Heimat vom Sattel aus zu erkunden und gemeinsam möglichst viele Kilometer zu sammeln. Ziel der bundesweiten Kampagne ist es, die urbane Mobilitätswende voranzubringen und Bürger für das Radfahren zu begeistern. An 21 Tagen soll das Auto möglichst in der Garage stehen bleiben. Pirmasens beteiligt sich zum dritten Mal in Folge an der Aktion. 2022 haben 197 Aktive in 30 Teams zusammen 45.500 Kilometer zurückgelegt und damit rund sieben Tonnen CO2 eingespart.

Ab sofort ist Anmeldung oder Neuregistrierung auf stadtradeln.de/pirmasens möglich. Start in Pirmasens ist am 19. Juni, die Aktion endet am 9. Juli. Mitmachen können alle, die in Pirmasens leben, arbeiten, studieren. Schüler dürfen sich unter www.stadtradeln.de/schulradeln-rlp registrieren. So können Mädchen, Jungen, Lehrer und Eltern mehrfach punkten: für ihre Schule und ihren Heimatort.