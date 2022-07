Deutlich zugelegt gegenüber der Premiere im vergangenen Jahr haben die Teilnehmer der Aktion Stadtradeln. Von 15. Juni bis zum 5. Juli machten 197 Frauen und Männer in 30 Teams mit und erradelten insgesamt 45.500 Kilometer. Bei der Siegerehrung am Mittwoch im Ratssaal freute sich Oberbürgermeister Markus Zwick nicht nur über die rege Beteiligung, sondern auch über die Tatsache, dass durch die Nutzung eines Fahrrades anstelle des Autos rund sieben Tonnen CO eingespart werden konnten. Auch der OB hatte sich auf den Sattel geschwungen und konnte mit seinem 24-köpfigen „Team OB Zwick“ die Teamwertung mit 7804 Kilometern gewinnen. Auf dem zweiten Platz landete das DVV-Team mit 13 Teilnehmern und 6865 Kilometern vor dem Hugo-Ball-Gymnasium, das 24 Radler gestellt und 4424 Kilometer absolviert hatte. Die meisten Kilometer in den Beinen hat Dirk André vom DVV-Team mit 1737 Kilometern, der in einem furiosen Endspurt den Triathleten Thomas Stamm auf den zweiten Platz verwies.