Das Maruti-Quintett hat am Donnerstag sein junges Publikum mit dem hinreißenden Mitmachkonzert „Die Bremer Stadtmusikanten“ in der Festhalle verzaubert.

Das liebevoll ausgestaltete Bühnenspektakel ist ein Erlebnis, das Jung und Alt begeistert und mit seinen überraschenden Ideen für konzentrierte Aufmerksamkeit in der Pirmasenser Festhalle gesorgt hat. Es beginnt mit Dunkelheit im Saal, nur das Bühnenbild ist beleuchtet. Eine alte mechanische Schreibmaschine, eine alte Bürolampe und ein fast antikes Telefon vervollständigen das Klischee eines Detektivbüros. Gespannte Stille im Saal.

Aufgeregt rennt der Detektiv Tillmann Tinkenbrink nach vorne, um einen Anruf entgegenzunehmen. Er erhält einen neuen Auftrag: die Bremer Stadtmusikanten vermissen ihre Noten, die sie aber dringend für ihren Auftritt am Abend benötigen! Er wird sich darum sofort kümmern, verspricht der muntere Detektiv – „so schnell und flink wie Tinkenbrink“.

Lebendige Erzählkunst

Der Schauspieler und Moderator Jonathan Danigel alias Tillmann Tinkenbrink zieht mit seiner lebendigen Erzählkunst das junge Publikum sofort in seinen Bann, indem er während der gesamten Spielzeit das junge Publikum mit einbezieht. „Wir müssen den Dieb der Noten so schnell wie möglich aufspüren!“, so der Detektiv mit der Schirmmütze – was prompt auf lautstarke Zustimmung stößt.

Dann entspinnt sich die bekannte Märchenhandlung von den Bremer Stadtmusikanten. Die vier – Esel, Hund, Katze und Hahn – sind ihren „Besitzern“ nicht mehr nützlich; so finden sie sich nach und nach zusammen und verbünden sich zu einem Rentnerkollektiv, das sich entschieden dagegen zur Wehr stellt, auf ein Abstellgleis gestellt zu werden. Das Maruti-Quintett verkörpert dabei die einzelnen Tiere und begleitet die Handlung lautmalerisch.

Breites Klangfarbenspektrum

Das breite Klangfarbenspektrum des Bläserquintetts lässt die Tiere auf anschauliche Weise lebendig werden. Das Fagott (Stefanie Rahm) mit seinem dunken, warmen Klang verkörpert den Esel, der auch mal bockig sein kann und in durchdringenderen Tönen iaht. Mit dem Hund betritt die Hornistin Isabel Krechlak die Bühne; mit dunklen, vollen Tönen charakterisiert sie den Hund, der auch kraftvoll und majestätisch auftritt.

Der außergewöhnlich variationsreiche Klang der Klarinette (Julia Maiershofer) gibt der kapriziösen Katze eine Stimme, mal samtig weich, aber in der hohen Lage auch durchdringend. Mit der Oboe (Katrin Schreck) kommt dann der Hahn zu Gehör, sein Krähen wird im hellen, leicht nasalen Klang dieses Instruments lebendig. Die Querflötistin Anna Maiershofer vervollständigt das Quintett, ihr Instrument verkörpert einen Vogel, der erst später eine Rolle spielt.

Rhythmusspiele zum Mitmachen

Die Musik dazu hat Jochen Müller-Brincken arrangiert, mit Motiven aus klassischen Werken und dem bekannten Volkslied „Das Wandern ist des Müllers Lust“ von Carl Friedrich Zöllner. Die jungen Gäste in der Festhalle zeigen große Begeisterung beim Singen und Mitmachen der Rhythmusspiele, so dass die Zeit wie im Fluge vergeht. Ziel des Ensembles ist es, Kindern auf spielerische Weise einen Zugang zur Welt der klassischen Musik zu vermitteln – ein Konzept, das voll aufgeht. Die fünf Profi-Musikerinnen agieren auf hohem Niveau, sind perfekt aufeinander eingestimmt und zeigen dabei viel Spielfreude.

Mit leuchtenden Augen und viel Stimmeinsatz wird gesungen, geklatscht und gerätselt. Der Detektiv Tillmann Tinkenbrink bringt die Kinder immer wieder zum Lachen, regt aber auch zum Nachdenken an. Es geht in diesem Märchen schließlich um Freundschaft, Zusammenhalt und Wertschätzung. Das lernt auch der Hahn, denn schließlich hat jeder eine schwache Stelle! Er kann seine Höhenangst überwinden und schafft durch die Ermutigung der Freunde den Sprung in den Baumwipfel.

Wie in den meisten Märchen gibt es auch ein Happy End: es stellt sich heraus, dass eine diebische Elster die verlorenen Noten entwendet hat – so bekommt auch sie mit der Querflöte ihre Stimme. Die Kinder, aber auch ihre Begleitpersonen, waren begeistert und belohnten die Akteure mit langanhaltendem Applaus.