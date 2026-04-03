Über eine Finanzspritze in Höhe von jeweils 1090 Euro dürfen sich der FC Hengsberg und der SV Ruhbank freuen.

Diesen beiden Vereinen kommt der Erlös der 48. Pirmasenser Hallenfußball-Stadtmeisterschaft um den RHEINPFALZ-Pokal zugute. Am Mittwoch freuten sich bei der Übergabe im Rathaus Christina Zipf und Lukas Reinhard vom FC Hengsberg sowie Maurice Krebs vom SV Ruhbank über die Unterstützung, die Dirk Kapitulski, Vorsitzender von Turnierausrichter SV Erlenbrunn, überreichte. Oberbürgermeister Markus Zwick lobte dessen Engagement über Jahrzehnte: „Die Stadtmeisterschaft ist jedes Jahr ein Highlight, ein echtes Aushängeschild für die Stadt.“ Dass dank der Uneigennützigkeit der zahlreichen Helfer auch immer mehrere Vereine finanziell profitieren, sei umso schöner.

Der Sportverein Ruhbank wird das Geld wohl nutzen, um die laufenden Kosten zu decken, informierte Krebs. In Hengsberg sollen für die kommende Runde neue Trainingsanzüge beschafft werden. „Einen guten Teil davon werden wir mit den 1090 Euro bezahlen können“, sagten die beiden Vertreter des Pirmasenser C-Klasse-Vereins.