Im Juli hat das Stadtmarketing unter dem Titel „Kaaf dehääm“ eine Neuauflage der Stempelkarten-Aktion gestartet. Knapp 300 Einsendungen sind in der Lostrommel gelandet. Kurz vor Weihnachten wurden bei der Hauptauslosung insgesamt 21 Gewinner gezogen. Sie erhalten jetzt einen Gutschein für 50 Euro, beziehungsweise 25 oder 20 Euro. Stadtmarketing-Chef Rolf Schlicher und Erich Weiss, Sprecher der Pirmasenser Einzelhändler, bewerteten die Aktion als Erfolg und sprachen von einem „sympathischen Instrument der Kundenbindung“, das geeignet sei, um die Verbraucher für Einkäufe bei lokalen Händlern zu sensibilisieren. Das Projekt soll im kommenden Jahr fortgesetzt werden. Der Stempelpass war im Rahmen der Kampagne „Heimat shoppen“ eingeführt worden. Inzwischen beteiligen sich mehr als 30 Einzelhändler und Gastronomen daran. Die Karten verfügen über acht Feldern, die den Kunden in den teilnehmenden Betrieben bei jedem Einkauf abgestempelt werden. Ist das Kärtchen komplett, können die Kunden sie vor Ort abgeben oder per Post ans Stadtmarketing einsenden, um an den Verlosungen teilzunehmen.