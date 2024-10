Wie kann Pirmasens fit für die Zukunft gemacht werden? Diese und andere Fragen soll das Stadtleitbild beantworten, dass die Stadtverwaltung und Marketing e.V. erarbeitet. Ziel dieses Leitbildes ist es, die Identität der Stadt zu stärken und gemeinsam mit der Stadtgesellschaft eine Vision zu entwickeln. Das Leitbild selbst soll einer Mitteilung der Stadt zufolge bei Entscheidungen eine Orientierung bieten und Schwerpunkte für das weitere Handeln setzen. Bei dem Prozess werden die Bürger beteiligt, zum Beispiel zuletzt, als rund 2500 Menschen an einer Bürgerbefragung teilgenommen haben. Deren Ergebnisse werden am Mittwoch, 30. Oktober, um 19 Uhr in der Festhalle, Volksgartenstraße 12, präsentiert und diskutiert.

In den Wochen darauf finden im Forum Alte Post fünf Ideenwerkstätten statt, bei denen Bürger ihre Vorstellungen zu verschiedenen Themen einbringen können. Los geht’s am Donnerstag, 7. November, 18.30 Uhr. Das Treffen steht unter dem Motto „Allgemeine Lebensqualität“. Konkret soll es der Stadtverwaltung zufolge um die Attraktivität der Innenstadt, Einkaufsmöglichkeiten und Sicherheit gehen. Beim Workshop „Soziale Lebensqualität“ am Freitag, 8. November, 17 Uhr, werden die Themen Integration, Angebote für Kinder, Jugendliche und Senioren sowie der soziale Zusammenhalt in den Fokus gerückt. Rund um Natur-, Umwelt- und Artenschutz sowie um die Begrünung der Innenstadt dreht sich die Ideenwerkstatt „Natürlich Lebensqualität“ am Dienstag, 12. November (Beginn 18 Uhr). Die „Wirtschaftliche Lebensqualität“ ist Thema des Workshops am Mittwoch, 13. November. Ab 18 Uhr sollen Antworten auf die Fragen erarbeitet werden, wie der Arbeitsmarkt attraktiver gestaltet werden kann, um Fachkräfte zu gewinnen, wie der Tourismus gestärkt und das Image der Stadt verbessert werden kann. Im letzten Workshop „Mobile Lebensqualität“ befassen sich die Teilnehmer laut Mitteilung der Stadt am Freitag, 15. November, ab 17 Uhr mit der Attraktivität des öffentlichen Nahverkehrs, umweltfreundlichen Angeboten sowie dem Ausbau von Rad- und Fußwegen.

Im Netz

www.pirmasens.de/leitbild