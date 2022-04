Nachdem sich die vor vier Jahren gegründete Bläserklasse für Erwachsene der Stadtkapelle etabliert hat, will Zweibrückens ungewöhnlichstes Blasorchester Angebot nun eine zweite Bläserklasse einrichten. Das Angebot richtet sich an Erwachsene, die schon immer mal ein Instrument spielen wollten und einfach nicht dazu kamen. Es bietet auch die Chance für einen Neubeginn nach Jahren der Pause. „Grundkenntnisse sind nicht erforderlich“, so Stadtkapellen-Vorsitzender Volker Lehner.

Die Bläserklasse leitet wieder der Stadtkapellen-Dirigent Björn Weinmann. Zusammen mit Volker Lehner stellt er am 7. Mai das Angebot vor. Wer ein Instrument hat, kann es gleich mitbringen. Für alle, die keines heben, stellt die Stadtkapelle Instrumente zur Verfügung. Wer sich noch unschlüssig ist, was er spielen will: Beim sogenannten Instrumentenkarussell kann jeder verschiedene Instrumente ausprobieren. Etwa eine Stunde lang. Pandemiebedingt werden Kunststoffmundstücke, sogenannte Try Out Sets, eingesetzt, die nach jedem Gebrauch desinfiziert werden. Wenn man sich ein Instrument ausgesucht hat, kann man auf dem Originalmundstück spielen.

Info

Infotreffen: Samstag, 7. Mai, 14 bis 15.30 Uhr, Hofenfelsstraße 53 (Ex-Hauptschule-Nord). Danach immer samstags 14 bis 15.30 Uhr, monatliche Gebühr: 20 Uhr, Instrumente können für fünf Euro im Monat gemietet werden. Die Stadtkapelle bietet auch Unterstützung beim Erwerb eigener Instrumente an. Weitere Infos: Volker Lehner, Telefon 0151 18765198.