Beim „Stadtgespräch“ – einem Format, bei dem die Stadtspitze den Dialog mit den Pirmasensern sucht – stehen am Dienstag, 4. Oktober, die Entwicklungen im Winzler Viertel im Mittelpunkt. Man wolle die Einwohner in die Entwicklung einbeziehen und hören, wo der Schuh drückt, so die Verwaltungschefs Oberbürgermeister Markus Zwick, Bürgermeister Michael Maas und der Beigeordnete Denis Clauer. Eingeladen ist jeder, eine Anmeldung ist nicht nötig. Ab 18 Uhr geht es im Theo-Schaller-Saal, Waisenhausstraße 1, um aktuelle Projekte und Vorhaben. Das Tragen einer medizinischen Maske wird empfohlen. Der Leiter des Ordnungsamts berichtet über die Aktion „Sichere Plätze“ und Mülleimer im Straßenbild. Hans-Jürgen Heß von der Bauverwaltung stellt das Konzept „Hundefreundliches Pirmasens“ vor.