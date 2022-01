Im vergangenen Jahr haben 123 Interessierte an den offenen Gästeführungen der Stadt teilgenommen. Zwischen Februar und November werden nun zehn weitere Termine zu unterschiedlichen Themenkomplexen angeboten, darunter auch zahlreiche Premieren.

Die wechselvolle Geschichte von Pirmasens bewegt Touristen wie Bewohner gleichermaßen. Und so hat die Stadtarchivarin Heike Wittmer zusammen mit ihren Mitarbeitern Norman Salzmann und Peter Felber in enger Abstimmung mit den 16 ausgebildeten Gästeführern auch für 2022 wieder ein abwechslungsreiches Programm mit zehn Gästeführungen konzeptioniert.

Im Bus durch die Historie

Los geht es im Februar mit einer spannenden Zeitreise durch die Pirmasenser Geschichte. Die Teilnehmer der Omnibus-Tour erleben, wie die einst dominierenden Industriezweige „rund um den Schuh“ das Stadtbild mit seiner Architektur geprägt haben. Die von Gabriele Großlaub moderierte Rundfahrt ist nicht nur reine Reminiszenz, sondern auch ein Blick in die Zukunft. Das Stichwort „Transformation“ ist prägend für Pirmasens als einer Stadt im Wandel, die sich ständig neu erfindet. Hauptaugenmerk der Tour liegt auf der Husterhöhe. Das weitläufige Areal im Norden der Stadt diente von 1945 bis 1997 als US-Militärbasis und wurde nach dem fast vollständigen Abzug der US-Streitkräfte in einen Technologie- und Gewerbepark umgewandelt. Die Teilnehmer erfahren Wissenswertes rund um die hier gebündelte Schuh-Kompetenz, die sich von Forschung und Lehre bis hin zur Produktion erstreckt. Weitere Station ist der Sommerwald. Die Siedlung feiert in diesem Jahr ihr 90-jähriges Bestehen.

Dialektführung

Im März steht eine Dialektführung mit Pirmasenser Geschichte(n) auf dem Programm. Unter der Überschrift „Wie geredd, so gebabbelt“ wird Gerd Blinn den Teilnehmern sowohl geografisch als auch sprachlich das Herz von „Bärmesens“ öffnen. Zum Auftakt führt er die Gruppe an den Wedebrunnen, die Keimzelle des einstigen Dorfes, gewürzt mit Redensarten und Anekdoten. Häfner-, Brunnen-, Hirten- und Kümmelgasse stehen für die Anfänge von Pirmasens. Geklärt werden auch offene Fragen, so etwa, wie der Quetschebach und der Katzenbrunnen zu ihren Namen gekommen sind. Es versteht sich von selbst, dass die Führung in Bärmesenser Mundart abgehalten wird.

Die Kirchen der Innenstadt

„Glockenläuten am Horeb“ – so ist die April-Führung betitelt. Im Mittelpunkt stehen die Sakralbauten der zentralen Innenstadt. Neben den ältesten Gotteshäusern, der Lutherkirche in der Hauptstraße und der Johanneskirche gegenüber dem Exerzierplatz, lenkt Ursula Neubauer den Blick auch auf St. Pirmin, benannt nach dem Namenspatron von Pirmasens. Das größte Gotteshaus der Stadt wurde 1900 eingeweiht und im Zweiten Weltkrieg schwer zerstört. Längst ist die Kirche mit ihren markanten Zwillingstürmen zu einem Wahrzeichen geworden. In unmittelbarer Nachbarschaft befindet sich das Nardinihaus, das auf den Seligen Paul Josef Nardini (1821-1862) zurückgeht. Der Pfarrer und Sozialreformer hat durch sein segensreiches Wirken die Stadtgeschichte maßgeblich mitgeprägt. Am 27. Januar 2022 jährt sich der Todestag des Ordensgründers zum 160. Mal.

Plätze mit Geschichte

Im Mai heißt es „Auf die Plätze, fertig, los“. An kaum einem anderen Ort wird die Geschichte der Stadt sichtbarer, als an den zahlreichen Plätzen – sowohl was die historischen Ereignisse angeht, als auch was die baulichen Veränderungen betrifft. Helga Knerr nimmt die Teilnehmer mit auf einen Spaziergang, der vom Schloßplatz über den Exe zum Dr.-Robert-Schelp- und den Joseph-Krekeler-Platz bis zur Esplanade vor dem Hauptbahnhof führt.

Es geht ins Winzler Viertel

Die offene Gästeführung im Juni ist dem größten Stadtquartier gewidmet. „Geschichte und Geschichten rund um das Winzler Viertel“ erzählt Wolfgang Brendel. Ausgehend vom Walter-Slodki-Platz am Winzler Tor erkunden die Teilnehmer das traditionsreiche Arbeiterquartier. Erinnert wird auch an die zahlreichen Schuhfabriken, die einst das Viertel prägten und hunderten Arbeitern Lohn und Brot boten. Aber nicht nur die Vergangenheit, auch der Blick in Gegenwart und Zukunft nimmt breiten Raum ein. Die Führung endet am Begegnungszentrum P11.

Zu Besuch beim Stier

„Wir packen den Stier bei den Hörnern“ heißt es im Juli. Dann beschäftigt sich Lothar Leiner mit dem Pirmasenser Wahrzeichen. Zahlreiche fantasievoll gestaltete Kunststoff-Stiere in Lebensgröße prägen inzwischen das Stadtbild. Das wohl meistfotografierte Motiv, der Schloßbrunnen, wird ebenfalls von einem Stier gekrönt. Der Pfälzer Künstler Gernot Rumpf erschuf 1984 den „Ur-Stier“. Nicht zu vergessen ist auch das Stadtmaskottchen Pilou, das vor 26 Jahren das Licht der Welt erblickte. Der Gästeführer bringt den Teilnehmern auf einem Spaziergang entlang der Schauplätze Geschichte und Geschichten rund um das Pirmasenser Kraftsymbol näher.

Von Bach bis Wagner

Im August führt der Weg auf den Kirchberg und verspricht einen „Spaziergang durchs Musikerviertel“. Rainer Schnur und Gerd Blinn erinnern nicht nur an die Musik und Komponisten von Bach bis Wagner, sondern geben auch interessante Hinweise zur Entstehung des Viertels und dessen Architektur. Beim Blick zurück darf auch die Geschäftswelt nicht fehlen, die den Kirchberg einst geprägt hat.

Gang durch den Friedhof

Der Alte Friedhof ist die grüne Insel im Herzen von Pirmasens. Unter dem Titel „In Stein gemeißelt“ nimmt Moritz Weber im September die Teilnehmer mit auf einen Spaziergang durch den sechs Hektar großen Park. Ein historischer Baumbestand und handwerklich bedeutsame wie kunstvolle Grabmäler prägen – zusammen mit dem Carolinensaal – die Anlage. Neun moderne Sandsteinplastiken bilden einen Kontrapunkt zu den eindrucksvollen Steinmetzarbeiten der Vergangenheit. Neben dessen Entstehungsgeschichte stehen die Einteilung der Grabfelder, die späteren Erweiterungen sowie die besonderen Grabdenkmale im Mittelpunkt. Beim Rundgang durch die Parkanlage sind die Betrachter eingeladen, sich auch mit den Künstlern und deren Werken aus 200 Jahren Kunstgeschichte auseinanderzusetzen.

Auf den Spuren der Schuhe

Pirmasens ist Schuh! Untrennbar sind der Aufstieg, Niedergang und die Transformation dieses einst dominierenden Industriezweigs in Pirmasens mit dem Namen Rheinberger verbunden. Anlässlich der Gründung der Schuhfabrik Rheinberger vor 140 begibt sich Herbert Pfeffer im Oktober bei der „Schlabbetour“ auf Spurensuche. Er erklärt exemplarisch, was von den einstigen Dynastien samt Industrieschlössern übrig geblieben ist und wie die überwiegend stadtbildprägenden Gebäude nachgenutzt wurden. Der Gästeführer bringt den Teilnehmern auf einem Rundgang außerdem die Entwicklung des Schuhmacherhandwerks näher und zeigt auf, welche Infrastruktur gestern und heute nötig war, um den Handel und die Industrie voranzutreiben. Mit einem Blick ins Strecktal beleuchtet er auch die bedeutende Zulieferindustrie, zu der einst zahlreiche Gerbereien zählten.

In stillem Gedenken

Den Jahresreigen beschließt im November die Führung „Stilles Gedenken“. Im Mittelpunkt steht das Pirmasenser Gedenkprojekt. Mit einer Stele wurde 2014 auf der Esplande am Bahnhof eine zentrale Gedenkstätte geschaffen, die an die Verfolgten der NS-Zeit erinnert. Inzwischen wurden dezentral mehr als 40 Tafeln zumeist an Häusern angebracht, die auf deren Schicksale hinweisen. Ute Jaquet-Wagner nimmt die Teilnehmer mit auf einen Spaziergang auf dem Gedenkweg durch die Innenstadt und lässt auch nicht die Machenschaften des NS-Regimes unerwähnt, die eine Verfolgung der Opfer überhaupt erst möglich gemacht haben.

Infos

Die Gästeführungen finden jeden ersten Samstag zwischen Februar und November statt. Beginn ist jeweils um 14.30 Uhr. Die Touren dauern rund 90 Minuten, „Auf die Plätze, fertig, los!“ und „Wir packen den Stier bei den Hörnern“ etwa zwei Stunden.

Erwachsene zahlen fünf Euro; Kinder bis 14 Jahre sind frei. Die Zeitreise mit dem Bus kostet zehn Euro. Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich. Es gelten die jeweils gültigen Corona-Regeln.