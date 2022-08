Die Pirmasenser Rundschau lädt in den Ferien ihre Leser wieder zu einer besonderen Sommeraktion ein. So können am Mittwoch, 10. August, ab 10 Uhr, zehn Leser einen Blick ins Stadtarchiv werfen.

Norman Salzmann, Mitarbeiter des Archivs, wird den Teilnehmern der Sommeraktion einen Blick ins Archiv gestatten, dessen Aufgabe erklären sowie über den Bestand und die verschiedenen Veranstaltungen des Archivs berichten. Salzmann stellt dabei das Thema spannend und unterhaltsam anhand vieler Beispiele und Exponate dar und beantwortet gerne alle Fragen zum Stadtarchiv.

Anmeldung