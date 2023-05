Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Eine farbenprächtige Oase für Bienen und Schmetterlinge anstatt grauer Steingarten-Tristesse – so stellt sich Gartenamtsleiter André Jankwitz die ideale Gestaltung eines naturnahen Grundstücks vor. Am Samstag warb die Stadt auf dem Wochenmarkt für ein blühendes Pirmasens und verschenkte Tütchen mit einer Samenmischung, die für Vielfalt in Gärten, auf Balkonen oder dem Fensterbrett sorgen soll.

Fast 50 heimische Wildblumen und -pflanzen keimen aus der Mischung, die das Team des Gartenamts zum Start der Aktion „Pirmasens blüht auf“ zusammengestellt