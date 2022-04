Nach dem überraschenden Wintereinbruch am Wochenende scheint es, als komme nun der Frühling mit großen Schritten. Was steht im Garten an? Was kann und soll getan werden, womit können Hobby-Gärtner noch eine Weile warten? Die Antworten darauf kennt André Jankwitz. Der Leiter der Stadtgärtnerei steht am Mittwoch, 13. April, zwischen 12 und 13 Uhr als Experte bei der RHEINPFALZ-Gartensprechstunde für alle Fragen rund ums Gärtnern bereit.

Dass sich Gartenarbeiten nicht unbedingt immer planen oder an einem bestimmten Datum festmachen lassen, hat der Schnee der vergangenen Tage gezeigt. „Ein solcher Kälteeinbruch ist allerdings nicht ungewöhnlich in dieser Jahreszeit und für die meisten Pflanzen kein Problem“, meint der Fachmann. Der schwere Schnee habe, da viele der Bäume schon Blätter tragen, für mehr Bruch gesorgt als im Winter, sagt Jankwitz. Die meisten Stauden und Blühpflanzen hingegen könnten die kurze Kälteperiode gut verkraften.

Wichtig aus seiner Sicht: Die Pflanzzeit sei jetzt im April noch nicht abgeschlossen, betont Jankwitz. „Um Stauden zu pflanzen, ist eigentlich immer eine gute Zeit“, bricht der Gärtner eine Lanze für pflegeleichte und attraktive Staudenbeete. Noch abwarten würde er, was das Düngen und Vertikutieren der Rasenflächen angehe. Das gingen die Gärtner nach einem langen Winter oft als erstes an, weiß er aus Erfahrung. „Aus meiner Sicht hat das aber noch eine ganze Weile Zeit.“

Info

Wer seine Fragen rund um den Garten an André Jankwitz richten will, erreicht ihn am Mittwoch bei der kostenlosen RHEINPFALZ-Gartensprechstunde zwischen 12 und 13 Uhr unter Telefon 06331/800428. Alternativ können Fragen vorab per Mail an redpir@rheinpfalz.de geschickt werden.