Fragt man Besucher, welches Fest sie am meisten mit Zweibrücken verbinden, lautet die Antwort meist: das Stadtfest. Dieses Jahr geht es in die 43. Auflage.

Für manche bleibt er ein Tabuthema, gehört er doch fest zum Leben dazu: der Tod. Für Bestatter ist es hingegen Alltag sich mit Verlust, Trauer und der Vergänglichkeit des Lebens zu beschäftigen. Ein Blick hinter die Kulissen.

Sie sind schön, haben wunderbare Farben und strahlen eine unglaubliche Ruhe aus. Darüber hinaus versprechen sie ihren Eigentümern sogar noch Reichtum. Die Rede ist von Koi-Fischen, an die Lothar Hög auf dem Sommerwald sein Herz verloren hat. Er gilt in der Region als Experte für dieses Gebiet.

Sie haben sich vor 60 Jahren für ein Leben mit Gott entschieden und ihre Kraft und Energie den Armen und benachteiligten Kindern in Pirmasens gewidmet. In einem Gespräch mit der RHEINPFALZ haben zwei Nonnen über ihre Berufung, die Hindernisse, die sie beim Eintritt in den Orden überwinden mussten, und ihre langjährige soziale Arbeit erzählt.

Wenn eine komplette Bücherei umzieht, ist das kein gewöhnlicher Umzug. Auch in Heltersberg nicht. Über die Herausforderungen des Umzugs, warum eine Bücherei auch im digitalen Zeitalter wichtig ist und wie wichtig der digitale Anschluss auch für eine Bücherei ist, darüber sprach die RHEINPFALZ mit Büchereileiterin Heidi Reinig.

Der B10-Ausbau zwischen Hinterweidenthal und Hauenstein ist noch immer nicht über das Stadium der Variantenentscheidung hinausgekommen. Aktuell wird an einer Untersuchung zur Biotopvernetzung gearbeitet. Der Ausbau würde sich in ökologisch sehr sensiblem Gebiet bewegen. Beim Landesbetrieb Mobilität (LBM) sind die Verantwortlichen zuversichtlich, dass gebaut wird.

Blattläuse überall: Autorin Julia Luttenberger beschreibt, mit welchen Mitteln sie den gefräßigen Tierchen zu Leibe rückt – und wer ihr dabei zu Hilfe kam.

Es ist eine traurige Nachricht für die Niederauerbacher: Die Tage der vermutlich um die 150 Jahre alten Linde in der Denkmalstraße sind gezählt. Aber es gibt Pläne für einen Ersatz – wenn auch nicht exakt an dieser Stelle.

Kisten schleppen, Blumen gießen, Flaschen sortieren: Für ein Kurz-Praktikum ist RHEINPFALZ-Mitarbeiter Paul Helmut Kreiner im Edeka Ernst im Hilgard Center unterwegs. Die Aufgaben dort sind vielfältig. Ein Laden-Geheimnis hat es ihm besonders angetan.

Wie lässt sich eine Bürgerinitiative (BI) nachhaltig organisieren? Dieser Herausforderung stellt sich derzeit die „Initiative für Demokratie und Vielfalt im Dahner Tal“.