Die Stadt Bitsch feiert an diesem Wochenende ihr Stadtfest. Es steht unter dem Thema Kino. Am Samstag, 30. Juli, werden von 10 Uhr bis 1 Uhr nachts Stände, Straßentheater und andere Animationen geboten, am Sonntag bis Mitternacht.

Um 20 Uhr am Samstag spielt die Band K-live Filmmusik, und die Besucher sollen raten, aus welchen Filmen die Melodien sind. Um 22 Uhr gibt es im Open-Air-Kino auf dem Platz vor dem Rathaus „The Greatest Showman“ mit Hugh Jackman in der Hauptrolle zu sehen – die Geschichte des US-Schaustellers P. T. Barnum. Als dieser seine Arbeit verliert, treiben ihn und seine Frau Charity (Michelle Williams) Existenzsorgen um. Doch dann hat der zweifache Vater eine Geschäftsidee: Er gründet ein Kuriositätenkabinett, für das er unter anderem eine bärtige Frau und einen kleinwüchsigen Mann anheuert. Für die Filmvorführung sollte sich jeder seine Sitzgelegenheit selbst mitbringen, der Film dauert etwa 105 Minuten.

Am Sonntag gibt es um 20 Uhr im Park am Stadtweiher eine „Ciné Show“ und um 22 Uhr eine durch die Straßen wandernde „Revue de rue“ mit Lichteffekten und Musik.

Zauberstäbe und Spezialeffekte

An beiden Tagen gibt es eine Kirmes am Espace Cassin, in einem bunten Wohnwagen kann man sich in einem Filmdekor fotografieren lassen, im Atelier Cinéma können Kinder und Gruppen einen Kurzfilm mit Spezialeffekten drehen, und wenn sie einen Hund mitbringen, mit ihm zusammen die letzte Szene des Actionfilms „Chien Ninja“ drehen. Außerdem gibt es die Möglichkeit, Zauberstäbe à la Harry Potter anzufertigen oder sich neben den Metallbots Bumblebee und Optimus Prime aus den „Transformers“-Filmen fotografieren zu lassen. Auch die Straßenmusikanten haben mit dem Thema Film zu tun: So sehen die Mitglieder der Truppe Mad Sound aus, als wären sie dem Film „Zurück in die Zukunft“ entsprungen.