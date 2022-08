Bei einer gemeinsamen Fußstreife mit dem Ordnungsamt auf dem Grünesputsche-Fest in Rodalben, wurden am Sonntag um 0.45 Uhr fünf Polizeibeamte während der Kontrolle einer Person von einem Mann lautstark mit „All Cops Are Bastards“ beleidigt. Daraufhin wurde der 26-Jährige einer Personenkontrolle unterzogen. Da er versuchte, in die Menschenmenge zu flüchten, wurde er für die Dauer der polizeilichen Maßnahmen gefesselt. Anschließend erteilten ihm die Beamten einen Platzverweis, dem der Mann „unverzüglich nachkam“, so die Polizei.