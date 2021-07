Am Samstag, 10. Juli, beginnen wieder die „Offenen Stadtführungen“. Los geht’s mit der dynamischen Treppentour „Pirmasens in 741 Stufen“. Pirmasens nennt sich nicht umsonst die „Siebenhügelstadt“. Das Stadtbild ist geprägt von zahlreichen Treppen, deren Steigung und Stufenwerk nicht nur die Besucher, sondern auch manchen Einheimischen aus der Puste bringen. Insgesamt sind es in der Innenstadt 741 Stufen, die aber natürlich nicht alle am Tag der Führung bestiegen werden. Zu den Stationen gehören die Schlosstreppe, die ehemals duftende Kaffeetreppe sowie die Münztreppe. Beginn der Führung mit Gästeführer Herbert Pfeffer ist um 14.30 Uhr. Der Treffpunkt wird bei Anmeldung bekanntgegeben. Die Kosten pro Person betragen drei Euro. Kinder bis 14 Jahre sind frei. Pandemiebedingt sind weiterhin eine Voranmeldung verpflichtend und die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldung im Stadtarchiv bei Norman Salzmann oder Peter Felber unter Telefon 06331/842832 oder 06331/842299; weitere Informationen unter www.pirmasens.de/stadtarchiv.