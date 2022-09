Der ehemalige Oberbürgermeister von Poissy ist am Samstag mit der höchsten Auszeichnung der Stadt Pirmasens geehrt worden.

Es war die große Überraschung der Delegationsreise nach Poissy: Während solche offiziellen Besuche vorab bis ins kleinste Detail geplant waren, konnten die Pirmasenser beim Galadinner am Samstag mit etwas aufwarten, das so keiner erwartet hatte. Nur ein kleiner Kreis war in die Pläne vorab eingeweiht.

Oberbürgermeister Markus Zwick ehrte Karl Olive, den langjährigen Bürgermeister der französischen Partnergemeinde Poissy, mit der Stadtehrenplakette in Gold. Das ist die höchste Auszeichnung, die die Stadt Pirmasens vergeben kann.

Olive ist jetzt Abgeordneter der Nationalversammlung

Olive war acht Jahre Bürgermeister. Am 3. Juli endete seine Amtszeit. Der ehemalige Journalist wurde als Abgeordneter in die französische Nationalversammlung gewählt. Zwick sagte, Olive sei es zu verdanken, dass die beidseitig über einen längeren Zeitraum eher zurückhaltend geführte Jumelage wieder mit neuem Leben gefüllt wurde. Der französische Politiker habe die Städtepartnerschaft geprägt, die schon seit 1965 besteht.

Der ehemalige Pirmasenser Oberbürgermeister Bernhard Matheis wurde 2019 zum Ehrenbürger von Poissy ernannt. Die Stadt mit rund 40.000 Einwohnern liegt 35 Kilometer westlich von Paris.