Ab kommendem Montag, 15. Juni, fahren die Stadtbusse wieder im Regelbetrieb. Wegen der Corona-Pandemie und dem damit verbundenen Schulschließungen galt in Pirmasens seit dem 1. April ein Notfahrplan.

Die Stadtwerke haben nun mitgeteilt, dass ab Montag wieder der normale Fahrplan im 30-Minuten-Takt gelte. Damit reagieren die Verkehrsbetriebe auf die offiziellen Lockerungen in Verbindung mit gesunkenen Infektionszahlen bei der Corona-Pandemie.

„Wir nehmen die Hygienevorgaben sehr ernst und sichern unseren Fahrgästen zu, dass unsere Busse auch weiterhin gründlich desinfiziert werden“, sagt Stadtwerke-Geschäftsführer Christoph Dörr und verweist auf den verdreifachten Schichtbetrieb beim Reinigungspersonal, die dafür sorgen, dass jeder Bus mehrmals täglich innen gründlich gereinigt und desinfiziert wird.

Das Fahrpersonal ist von den Fahrgästen durch eine Plexiglasscheibe getrennt, sodass beim Verkauf kein Austausch von Atemluft (Aerosolen) stattfindet. Laut Dörr waren die hiesigen Verkehrsbetriebe die ersten in der weiteren Region, die in allen Bussen solche Scheiben eingebaut haben. Fahrkarten können ab er auch in der Mobilitätszentrale im Bürger-Service Center erworben werden.

Für die Fahrgäste gelten im Bus die bekannten Hygienerichtlinien: Das Tragen von Mund-/Nasenschutz ist Pflicht. Fahrgäste werden gebeten, den Mindestabstand von 1,5 Meter zum nächsten Sitznachbarn und auch beim Einstieg einzuhalten. Bei Husten- oder Niesreiz bitte ausschließlich in die Armbeuge husten und niesen. - Hände nach der Busfahrt gründlich waschen oder desinfizieren und möglichst nicht ins Gesicht fassen.