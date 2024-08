Der Schulbeginn nach den Sommerferien naht und die Schüler wechseln nach der zehnten Klasse entweder in die Oberstufe oder in eine Berufs- oder Fachschule. Ab dem Zeitpunkt müssen Fahr- beziehungsweise Ticketkosten selbst getragen werden. Darauf weisen die Stadtwerke Pirmasens hin. Aus den Erfahrungswerten der letzten Jahre verzeichnen die Verkehrsbetriebe momentan nur wenige Bestellungen von Fahrkarten. Deshalb appellieren die Stadtwerke, an die Bestellung zu denken. Schulbeginn ist am 26. August, die Fahrkartenbestellung muss bis spätestens Dienstag, 20. August, für den Monat September erfolgt sein. Als günstigste Option empfehlen die Verkehrsbetriebe das D-Ticket für 49 Euro im Monat. Wer innerhalb dieser Frist bestellt, erhält eine Chipkarte. Wer danach bestellt, erhält nur noch ein Handy-Ticket, das mithilfe der Apps DB Navigator oder MyVRN genutzt werden kann. Das D-Ticket ist monatlich kündbar. Der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) weist darauf hin, dass ein D-Ticket-Vertrag immer zum Ersten eines jeden Monats begonnen werden kann, sofern bis zum 20. des Vormonats die Bestellung erfolgt ist. Das D-Ticket kann in der Mobilitätszentrale im Bürger-Service-Center am Exerzierplatz oder online unter abo.rnv-online.de bestellt werden. Wer stattdessen eine reguläre Jahres- oder Monatskarte bevorzugt, kann diese in der Mobilitätszentrale, Telefon 06331 876-260, bestellen.