Das bundesweit gültige 49-Euro-Ticket geht zum 1. Mai an den Start, seit dem 3. April wird das neue Deutschland-Ticket schon verkauft. Mit dem Monatspreis ist dieses günstiger als die meisten bisherigen Monats-Abos der Stadtwerke Pirmasens. Deshalb lohnt sich gerade für Abonnenten der Umstieg.

Die Stadtwerke Pirmasens Verkehrs GmbH kann das neue Deutschland-Ticket im eigenen Kassensystem nicht selbst abbilden, hat jedoch mit der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) einen Partner innerhalb des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN) gefunden, der dies kann. Alle Pirmasenser Abo-Kunden und auch neue Kunden haben die Möglichkeit, zum 1. Mai das Deutschlandticket in Händen - oder auf dem Smartphone - zu halten. Die letzte Frist zur Bestellung endet am 20. April.

Wie die Stadtwerke mitteilen, handelt es sich bei der RNV um das größte kommunale Verkehrsunternehmen im VRN. Das Unternehmen ist im Bereich der digitalen Tickets bereits seit Jahren unterwegs und kann auch den Schritt zum Deutschlandticket problemlos bewältigen. Dabei fungieren die Pirmasenser Verkehrsbetriebe in Bezug auf die digitalen Abos quasi als Außenstelle der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH. Wer das neue Deutschland-Ticket in Pirmasens erwerben möchte, wird von dieser Umleitung über die RNV fast nichts mitbekommen.

Abonnenten erhalten Post von den Stadtwerken

Alle Abo-Kunden werden von den Stadtwerken in den nächsten Tagen schriftlich informiert. Erklärt wird der Umstieg vom bisherigen Abo auf das Deutschlandticket. Dazu ist die Kündigung des bisherigen Abos erforderlich. Diese Kündigung muss durch die Kunden selbst erfolgen. Gleichzeitig muss das Deutschlandticket neu beantragt werden, entweder schriftlich über einen Bestellschein oder direkt digital auf der Online-Plattform der RNV. Wie genau beide Bestellvorgänge abzuwickeln sind, wird in dem Brief beschrieben, dem Kündigungs- und Antragsformular beigefügt sind.

Ein Sonderfall ist bei übertragbaren Jahreskarten zu beachten. Betroffene Abo-Kunden oder Kunden, die bisher ihre Jahreskarte bar im Voraus bezahlt haben, werden von den Verkehrsbetrieben gesondert angeschrieben. Wer dazu im Vorfeld Fragen hat, kann sich direkt an die Mobilitätszentrale im Bürger-Service-Center wenden.

Online oder in der Mobilitätszentrale bestellen

Wer bisher noch kein Abo, Monats- oder Jahresticket hatte und künftig das neue Deutschland-Ticket erwerben möchte, kann dies seit dem 3. April entweder direkt online bei der RNV oder auch per Bestellschein – das Formular gibt es als Download oder in Papierform in der Mobilitätszentrale. Dem Antrag ist ein Foto beizufügen, das beim Online-Antrag auch hochgeladen werden.

Für Schüler gilt: Alle Schüler in Pirmasens, die aktuell über die Schulen Abo-Jahreskarten erhalten, müssen selbst nicht aktiv werden. Die neuen Deutschlandtickets werden rechtzeitig über die Schulen ausgegeben. Für alle Firmen, die unter ihren Mitarbeitern regelmäßige ÖPNV-Nutzer haben (oder solche die es werden wollen), gibt es zum neuen Deutschlandticket auch eine Jobticket-Variante.

Weitergehende Infos zum Deutschland-Ticket und den Tarifbestimmungen gibt es bei der VRN und den Stadtwerken im Internet. Auskünfte erteilt das Team der MobiZ im Bürger-Service-Center, Exerzierplatzstraße 3. Sie ist montags und dienstags von 8 bis 16 Uhr, mittwochs und freitags von 8 bis 14 Uhr, donnerstags von 8 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Telefonische Auskünfte gibt es unter der Nummer 06331 876-260.