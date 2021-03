Während andernorts Büchereien bereits geöffnet haben, müssen Bücherfreunde in Pirmasens noch warten: Die Stadtbücherei öffnet nach Bauarbeiten voraussichtlich am 22. März. In der Einrichtung in der Dankelbachstraße wird derzeit die ganze Elektroinstallation erneuert, teilte die Stadt mit.

Auf Lesestoff müssen die Pirmasenser aber nicht verzichten. Das Team um Bibliothekarin Ulrike Weil nimmt Bestellungen entgegen: Telefon 06331/842359 oder per E-Mail an stadtbuecherei@pirmasens.de. Die Leser können sich zuvor im elektronischen Medienkatalog der Bücherei informieren: webopac.pirmasens.org. Das Büchereiteam hilft auch bei der Auswahl oder stellt Überraschungspakete zusammen. Leser können ihr Paket nach Auskunft der Stadt nach Terminabsprache am Eingang in der Dankelbachstraße abholen. Dort werden die Medien auch zurückgegeben.

Bringservice von Ehrenamtlichen

Für Pirmasenser, die nicht mehr mobil sind, wird seit Sommer ein Bringservice angeboten: Immer mittwochs bringen ehrenamtliche Helfer des Seniorennetzwerks nach Absprache die gewünschten Bücher zu den Lesern nach Hause. Nach Ablauf der Leihfrist werden die Medien abgeholt und zurückgebracht. Bestellungen werden auch hier per Telefon oder E-Mail entgegengenommen.

Voraussetzung ist ein gültiger Bibliotheksausweis, der Jahresbeitrag beträgt 15 Euro. Antragsformulare werden postalisch oder von den ehrenamtlichen Helfer geliefert. Sie helfen bei Bedarf auch beim Ausfüllen.

Erlaubt wäre Öffnung jetzt schon

Die Bücherei-Mitarbeiterinnen beantworten Fragen von montags bis freitags, 8 bis 12 Uhr. E-Mails könnten der Bücherei zufolge mit Verspätung beantwortet werden. Lesern, die noch Medien entliehen haben, entstehen durch die vorübergehende Schließung keine Nachteile: Die Ausleihfristen sind ausgesetzt, und bis zum Ende des Lockdowns fallen keine Mahngebühren an.

Die Bücherei gibt an, dass eine Öffnung der Stadtbücherei unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsvorschriften nach der neuen Corona-Bekämpfungsverordnung grundsätzlich jetzt schon erlaubt wäre. Die Bauarbeiten verhindern das. Doch auch bei der Alten Post und dem Alten Rathaus will die Stadt mit der Öffnung noch warten: bis zum 1. April.