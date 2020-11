Die Stadtbücherei Pirmasens beteiligt sich am kommenden Freitag, 20. November, am bundesweiten Vorlesetag. Die Veranstaltung wird von Schülern des Immanuel-Kant-Gymnasiums unter Mitwirkung des Beigeordneten Denis Clauer gestaltet. Die Lesungen finden erstmals ausschließlich digital statt. Auf Einladung der Kinder- und Jugendbücherei liest Denis Clauer das Märchen „Rotkäppchen“ der Gebrüder Grimm vor. Daneben präsentieren die Schüler des Grundkurses „Darstellendes Spiel“ am Kant-Gymnasium Geschichten der Zauberin Zilly in kurzen Vorlesevideos.

Die Lesung kann auf der Homepage der Stadt Pirmasens unter www.pirmasens.de/buecherei als Videoclip gehört und angesehen werden. Interessierte, die das Märchen oder Geschichten von Zilly selbst (vor-) lesen möchten, können diese wie viele andere Medien im Anschluss an den Aktionstag kostenlos in der Abteilung der Stadtbücherei ausleihen.