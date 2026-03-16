Die Stadtbücherei Pirmasens startet mit einer neuen Version ihrer digitalen Bibliothek: „Onleihe 3.0“. Ab Dienstag, 24. März 2026, steht die modernisierte Plattform mit zahlreichen neuen Funktionen bereit. Nach Angaben der Stadtbücherei wurden die Benutzeroberfläche überarbeitet, die Leseeinstellungen erweitert sowie die Such- und Filterfunktionen verbessert. Am Tag der Umstellung ist die bisherige Onleihe vorübergehend nicht erreichbar.

Die digitale Bibliothek, auch „24-Stunden-Bibliothek“ genannt, bietet rund um die Uhr Zugriff auf E-Books, Hörbücher, Lernmaterialien und Musik. Der Service ist für alle Nutzer mit gültigem Leseausweis kostenlos. Bestehende Zugangsdaten, ausgeliehene Medien und Vormerkungen bleiben erhalten.

Bisherige App wird ersetzt

Mit der Umstellung wird die neue App „Onleihe 3“ für Android- und iOS-Geräte in den App-Stores verfügbar sein. Alternativ kann die Plattform über die Webseite meine.onleihe.de genutzt werden. Die bisherige App wird durch die neue Version ersetzt.

Zu den Neuerungen zählen längere Leihfristen, eine geräteübergreifende Synchronisation, eine unbegrenzte Merkliste, eine Leih-Historie sowie ein augenschonender Dark Mode. Nutzer von E-Readern wie Tolino oder PocketBook greifen weiter über die Webseite auf das Angebot zu.

Informationen zu Umstellung und technischen Voraussetzungen finden sich auf hilfe.onleihe.de. Für Fragen steht das Team der Stadtbücherei persönlich, telefonisch unter 06331 842361 oder per E-Mail an stadtbuecherei@pirmasens.de zur Verfügung.