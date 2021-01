„Corona hat uns auch bei der Planung für den neuen Standort der Bücherei Steine in den Weg gelegt“, informierte Bürgermeister Denis Clauer (CDU) am Donnerstag. Aktuell seien die Verantwortlichen in konkreten Verhandlungen wegen einer Immobilie in der Stadt. „Wir haben einen Standort im Auge, ein Vertrag liegt aber noch nicht vor“, sagte er. Deshalb wolle er sich auch zum möglichen Standort nicht äußern, betonte aber, das dieser zentral und gut erreichbar liege und eine deutliche Aufwertung für die Bücherei bedeute. Aktuell ist die Stadtbücherei auf rund 750 Quadratmetern untergebracht. „Wobei diese Fläche die Büro- und Lagerflächen bereits einschließt, sodass für die eigentliche Ausleihe und den Besucherverkehr wesentlich weniger Platz zur Verfügung steht“, sagte Ulrike Weil, die Leiterin der Stadtbücherei. Der neue Standort verdoppele die bisherige Fläche. Noch seien die Planungen am Anfang, betonte Clauer. „Das liegt auch daran, dass wir bislang auf die Pläne und die Expertise des Landesbibliothekenverbandes warten müssen“, sagte Clauer. Das Amt habe ein Reiseverbot für die Fachleute verhängt, weshalb die zuständige Beraterin die Räume nicht begehen konnte und deshalb auch noch nicht mit der Ausarbeitung von Plänen begonnen habe, erläuterte er. Diese externe Beratungsleistung der Fachleute sei für die Planung aber unabdingbar. „Mit den neuen Räumen planen wir langfristig und möchten uns für die Zukunft gerade multimedial gut aufstellen“, so Clauer. Zu den möglichen Umbaukosten konnte der zuständige Dezernent keine Angaben machen.