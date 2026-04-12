Die Stadtbücherei Pirmasens wird am Dienstag und Mittwoch, 14. und 15. April, geschlossen bleiben. Grund dafür ist die Einrichtung von zwei Selbstbucher-Konsolen und eines automatischen Medienrückgaberegals in den Räumen in der Dankelsbachstraße. Ab Donnerstag, 16. April, ist wie gewohnt geöffnet. Dann haben Besucher die Möglichkeit, während der Öffnungszeiten selbstständig Medien auszuleihen und zurückzugeben: über ein System zur kontaktlosen Datenübertragung via RFID-Technik. Dabei werden keine personenbezogenen Daten abgespeichert, die Rückschlüsse auf das Mediennutzungsverhalten enthalten. Vielmehr lässt sich das Angebot der Bibliothek flexibler und zeitsparender nutzen. Für Fragen zur Handhabung steht das Team der Bücherei zur Verfügung. Info im Netz unter www.pirmasens.de/buecherei.