Mit strengen Hygienevorschriften öffnet ab Dienstag wieder die Stadtbücherei. Unter anderem werden Besucher aufgefordert, vor dem Betreten der Bücherei einen Mund-Nasen-Schutz anzulegen. Die Zahl der Besucher wird auf maximal 30 Personen beschränkt, die sich gleichzeitig in den Räumen aufhalten dürfen.

Wer Bücher abgeben oder ausleihen will, muss vorher ein Nummernkärtchen ziehen, das beim Verlassen der Bücherei wieder zurückgegeben werden soll. Damit will die Büchereileitung die Zahl der Personen kontrollieren, die gleichzeitig in den Räumen sind. Als weitere Hygienemaßnahme werden Kunden „gebeten“, einen Schutzmaske, von der Pressestelle der Stadtverwaltung als „Community-Maske“ bezeichnet, zu tragen. An der Buchungstheke soll zudem Desinfektionsmittel vorhanden sein, um jedem Besucher die Möglichkeit zu geben, sich die Hände zu desinfizieren.

Für Hunde verboten

Einschränkungen gibt es im Lesesaal, wo pro Tisch nur noch ein Leser Platz nehmen darf. Die Zahl der Plätze für Internet und Digitalkatalog wurde ebenfalls auf je einen Nutzer beschränkt. Zwischen den Regalen darf laut Pressestelle nur noch eine Person schmökern und Hunde dürfen bis auf weiteres nicht mehr mit in die Räume genommen werden. Die Tiere sollen in der Nähe des Haupteingangs angeleint werden.

Stadtbüchereileiterin Ulrike Weil verweist auf den umfangreichen digitalen Service der Bücherei, der in der aktuellen Situation stärker von den Kunden genutzt werden dürfte. Noch bis 30. April können laut Weil Neuleser die so genannte Onleihe und das Streamingangebot für Filme und Musik kostenlos nutzen.

Bücher vorbestellen

Außerdem bestehe die Möglichkeit, im Internet den Bestandskatalog der Bücherei schon zu Hause zu durchforsten. Gewünschte Bücher könnten dann per E-Mail oder telefonisch bestellt und nach Vereinbarung in der Bücherei abgeholt werden, womit sich die Besuchsdauer und der Kontakt in der Bücherei auf ein Minimum reduzieren lässt. Die Nutzer sollen Taschen oder Körbe beim Abholen der Bücher mitbringen, bittet Weil.

Offen ist, wie lange Leser noch Zeit haben, ihre Bücher abzugeben, die sie vor der Schließung der Bücherei ausgeliehen haben. Die meisten der ausgeliehenen Medien dürften längst abgelaufen sein. Bisher galt eine Verlängerung bis zur Wiedereröffnung.

Kontakt

Per E-Mail unter stadtbuecherei@pirmasens.de oder telefonisch unter 06331/842359.