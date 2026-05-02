„Jetzt kann es endlich losgehen“, freute sich am Montag Dezernent Denis Clauer über den baldigen Baubeginn für das neue, moderne Stadtarchiv in der Messehalle 5B. Der Hauptausschuss ermächtigte die Verwaltung alle Aufträge für den Umbau eigenmächtig zu vergeben. 1,1 Millionen Euro soll der Umbau der Halle kosten. Später finden sich dort nicht nur die Büros der Stadtarchivmitarbeiter, sondern auch alle Archivbestände, die derzeit noch in Erlenbrunn und auf der Husterhöhe lagern.

Clauer verspricht sich durch die Zusammenführung Einsparungen, weil beispielsweise aktuell noch Mitarbeiter teilweise mehrmals täglich in die Außenstellen fahren müssten. Außerdem werde das Archivgut besser geschützt, da in der umgebauten Halle die optimalen Lagerbedingungen herrschen sollen. Das neue Archiv werde zudem einen Quarantäneraum erhalten, in dem Neuzugänge lagern, bis sie auf Schimmel und Schädlinge geprüft seien oder die Schädlinge unter einem Absaugtisch entfernt worden sind.

Außerdem soll es einen Nutzerraum geben. Derzeit nehmen Bürger, die Einsicht beantragt haben, die Archivbestände oft im Büro der Mitarbeiter in Augenschein und können sie nur dort durcharbeiten. Das Land bezuschusst den Umbau mit 673.000 Euro. Die Stadt zahlt 473.000 Euro. Clauer hofft, dass im Juni kommenden Jahres die neuen Räume fertig sind.