„Das ist doch kein Krämermarkt mehr!“, ärgern sich Wolfgang und Jutta Funda, die seit Jahren den Markt besuchen, und stoßen mit ihrer Kritik ins gleiche Horn wie Michael Wagner, der mit anderen Händlern gemeinsam künftig den Pirmasenser Krämermarkt boykottieren will. Doch sowohl Fundas als auch Wagners Kritik stoßen auf das Unverständnis des zuständigen Beigeordneten Denis Clauer.

Grund des Ärgers, der sich mittlerweile auch wie ein Lauffeuer durch die sozialen Medien zieht, ist das Übermaß an Händlern mit Billigkleidung aus Fernost, die – zumindest gefühlt – die Stände, an denen einst Pflegemittel, Werkzeug oder Accessoires für Haus und Heim angeboten wurden und die letzten Endes Garanten für einen steten Besucherstrom waren, verdrängt haben. Immer nur die gleichen Waren, das schadet einer Veranstaltung wie dem Krämermarkt, macht sich auch Christine Zimmermann aus Busenberg Luft, die Schmuck und Kunsthandwerk anbietet.

Bewerbungen fast halbiert

„Ich hätte auch lieber ein riesiges Sammelsurium mit hochwertigen Sonnenbrillen und exquisiter Kosmetik gehabt“, sagt Clauer und verweist auf die schwieriger gewordene Gesamtsituation auf Märkten dieser Art, insbesondere nach der heißen Corona-Phase. Clauer weiß dabei Marktmeister Tim Ruhstorfer hinter sich. „Vor Corona hatten wir Bewerbungen für 1000 laufende Meter Stellfläche“, sagt Ruhstorfer. In diesem Jahr seien es gerade noch 550 Meter gewesen, so viele wie sie dann auch mit Ständen belegt waren. Hätte man die Leder- und Textilhändler, gegen die sich der Zorn richtet, weggelassen, dann wäre man, so der Marktmeister, wohl gerade noch auf 150 bis 200 laufende Meter Stellfläche gekommen. Und, so Ruhstorfer weiter: Ein Textilstand belegt vielleicht 25 Meter, ein Stand mit Gemüsehobel nur drei. Um das optisch in ein Gleichgewicht zu setzen, bedarf es also acht Stände mit anderen Waren. So viele haben sich aber gar nicht beworben. Letztlich waren es insgesamt rund 70 Händler, davon haben 40 Prozent Lederwaren und Textilien verkaufen – „sehr viel“, wie schließlich auch Ruhstorfer einräumt.

Corona hat die Marktlandschaft verändert

Nach Corona sei es für Märkte einfach schwieriger geworden, beklagt Clauer. Viele Anbieter von Fahrgeschäften oder auch Händler hätten die Krise wirtschaftlich nicht überlebt und gerade im Herbst sei es ohnehin problematischer, Beschicker zu finden, da zeitgleich vielerorts – etwa in Kusel – Krämermärkte veranstaltet würden.

Und Clauer verweist auf die Kosten unter anderem für Absperrungen, Plakate und andere Werbung. Diese Kosten seien immer gleich, ob es nun zehn, 30 oder 60 Händler auf dem Platz sind. Und wie wäre es um die Attraktivität eines solchen Marktes bestellt, wenn nur noch sieben Stände mit hochwertigen Angeboten da wären, fragt sich der Beigeordnete weiter. Und wären die Händler dann auch bereit, 20 oder 30 Prozent höhere Standgebühren zu zahlen?

Bislang habe er die negative Kritik nur über Dritte gehört, so Clauer: „Und ob das dann auch stimmt, ist immer fraglich.“ Und die, die nun in den sozialen Medien über die Stadt und den Krämermarkt herfallen, sind seiner Ansicht nach, ohnehin meist „die üblichen Verdächtigen“.