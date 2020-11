Im kommenden Jahr wird die Stadt Pirmasens ihre Bürger und Vertreter der Zivilgesellschaft nicht zu einem Neujahrsempfang einladen. OB Markus Zwick denkt wegen der Corona-Pandemie jedoch darüber nach, sich per Video mit Neujahrsgrüßen an die Pirmasenser zu richten. Normalerweise werden zum städtischen Neujahrsempfang rund 800 Gäste in der Festhalle empfangen. „Die Entscheidung ist mir und meinen Kollegen an der Verwaltungsspitze, Bürgermeister Michael Maas und Beigeordnetem Denis Clauer, nicht leicht gefallen. Aber angesichts der ernsten Lage, wäre es das falsche Signal“, begründet Oberbürgermeister Zwick die Absage gegenüber der RHEINPFALZ. Die Stadt müsse mit gutem Beispiel vorangehen, wenn von der gesamten Bevölkerung Verzicht gefordert werde. „Wir haben eine große Verantwortung und Vorbildfunktion gegenüber unseren Gästen und Bürgern. Ihre Gesundheit steht für uns an erste Stelle“, so Zwick und weiter: „Es liegt an uns allen, die Pandemie in den Griff zu bekommen. Mit dem Verzicht auf den Neujahrsempfang möchten wir ein Zeichen setzen und einen aktiven Beitrag zur Risikominimierung leisten“.

Angesichts der ungebremst steigenden Anzahl an Neuinfektionen sei nicht absehbar, wie sich die Lage weiter entwickelt. „Da der Neujahrsempfang aber einen gewissen Vorlauf für die umfangreichen Planungen beansprucht, ist eine Absage zum jetzigen Zeitpunkt konsequent und richtig“, wirbt Zwick um Verständnis. Er sei zuversichtlich, dass es gelingen werde, den Neujahrsempfang 2022 wieder gemeinsam in gewohnter Weise begehen zu können – mit persönlichen Begegnungen in entspannter Atmosphäre und guten Gesprächen.