Die Stadt verzichtet in diesem Jahr auf rund 20.000 Euro Einnahmen, um Handel und Gastronomie in der Corona-Pandemie zu unterstützen. Der Stadtrat stimmte am Montag geschlossen dafür, die sogenannten Sondernutzungsgebühren für gastronomische Bewirtung im Freien für dieses Jahr zu streichen; das gilt auch für die Flächen, auf denen Händler im Freien Werbeaufsteller oder Waren platzieren.

Bereits 2020 hatte der Stadtrat die Gebühren mit Blick auf die Umsatzeinbußen ausgesetzt, die Betriebe während der Corona-Pandemie erfahren. Von dem Wegfall der Gebühren sollen nicht nur Wirte und Händler in der Innenstadt, sondern auch in den Vororten und Stadtteilen profitieren.

Die SPD-Fraktion im Stadtrat hatte vergangenes Jahr zudem angeregt, die Gebühren für die Außenbewirtung generell abzuschaffen. Das sei wegen der Aufsichtsbehörde, die über die Einnahmen der Stadt wacht, nicht möglich, hatte Oberbürgermeister Markus Zwick damals erklärt.

Das Geld, das der Stadt durch den vorübergehenden Verzicht auf die Gebühren entgeht, holt sie sich aus dem eine Million Euro umfassenden Topf des Landes zur Bekämpfung der Corona-Pandemie.