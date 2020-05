Pirmasens bringt mehr Natur in die Stadt und bewirbt sich als eine von bundesweit 15 Kommunen um das Gütesiegel „Stadtgrün – naturnah“. Am Pfingstsamstag, 30. Mai, erfahren Interessierte am Info-Stand auf dem Wochenmarkt Wissenswertes rund um die kommunalen Blühprojekte und erhalten Expertentipps zum umweltfreundlichen Gärtnern daheim. Das Team des Gartenamtes hat eine bunte Samen-Mischung, bestehend aus fast 50 heimischen Wildblumen und -pflanzen zusammengestellt. Die Gratis-Tütchen können sich die Pirmasenser zwischen 10 und 13 Uhr am Info-Stand auf dem Exerzierplatz abholen – solange der Vorrat reicht. Praktische Tipps zur Aussaat und Pflege gibt es von André Jankwitz, dem Leiter des Garten- und Friedhofsamtes. Zu beachten ist, dass auf dem Wochenmarkt das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung angezeigt ist.