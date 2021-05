Tauben sollen sich in der Stadt nicht weiter unkontrolliert vermehren. Die Stadt führt deshalb eine sogenannte Vergrämungspflicht ein. Wer nun fürchtet, er muss den Falkner rufen und bezahlen, sei beruhigt: Die Stadttaubenhilfe soll laut Stadtverwaltung kostenlos helfen.

Die Stadt betreibt schon jetzt ein „Management der Taubenbestände“, wie sie den Taubenschlag in der Innenstadt umschreibt. Dort werden die Vögel artgerecht gefüttert, außerdem findet eine Geburtenkontrolle statt: Die Eier werden durch Gipseier ersetzt, um die Population und auch den Taubendreck in der Stadt überschaubar zu halten.

In jüngster Zeit nisten laut dem Beigeordneten Denis Clauer jedoch immer mehr Tauben in leerstehenden Häusern und offenen Dachböden. Die Folge seien „Massenbrutplätze“ fernab jeglicher Kontrolle. „Das Taubenproblem hat sich deutlich verschärft“, berichtete er am Montag im Stadtrat. Das eigentliche Ziel − „den Tauben, die da sind, soll es gutgehen“, so Clauer − rücke dadurch in weite Ferne.

Tierschutz ist zu beachten

Das Gremium beschloss am Montag einstimmig eine sogenannte Vergrämungspflicht. Diese sieht vor, dass Haus- und Grundstücksbesitzer „Nist-, Brut oder Schlafplätze verwilderter Haustauben oder Wildtauben fachgerecht beseitigen“ und die Tauben vertreiben müssen − jedoch gemäß „tierschutzrechtlicher Vorschriften“. Muss die Stadt von sich aus tätig werden, müssen die Haus- und Grundstücksbesitzer das erstens dulden, und zweitens kann die Stadt dafür Kosten geltend machen. „Bisher fehlte uns in diesen Fällen das Handwerkszeug“, machte Ordnungsdezernent Denis Clauer deutlich.

Wie er in der Sitzung betonte, können die Betroffenen kostenlos auf die Unterstützung der Stadttaubenhilfe zurückgreifen. Der Verein berate die Bürger und sei bereit, die wilden Tauben in den städtischen Taubenschlag umzusiedeln.

Schon jetzt ist Füttern verboten

Frank Eschrich (Linke-Partei) ist es ein Anliegen, dass die sogenannte Vergrämung „nicht in Tierquälerei ausartet“, wenn Haus- und Grundstücksbesitzer tätig werden. Dasselbe machte Sebastian Tilly (SPD) deutlich. Clauer verwies wiederholt auf das Angebot der Stadttaubenhilfe und deren „fachliche Begleitung“ bei dem Vorhaben. „Wir wollen die Zahl der Brutplätze tierschutzkonform reduzieren“, versicherte auch Oberbürgermeister Markus Zwick. Die Stadttaubenhilfe helfe bei der Umsiedlung, und wenn die Tiere dann verschwunden sind, sollten die Hausbesitzer die Dachböden und anderen Stellen, über die die Vögel ins Innere gelangen, abdichten.

Schon jetzt ist es in der Stadt verboten, verwilderte Haustauben und Wildtauben zu füttern. Futter für andere Vögel muss laut Stadtverwaltung so ausgelegt werden, dass die Tauben es nicht erreichen können. Im September hatte die Stadt am Exerzierplatz den derzeitigen Taubenschlag eingerichtet, der von Stadttaubenhilfe und Tierheim betreut wird.