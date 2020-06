Die in Pirmasens geltende Zuzugssperre für Flüchtlinge gilt mindestens ein weiteres Jahr. Das hat Markus Zwick (CDU), der Oberbürgermeister der südwestpfälzischen Stadt, am Mittwoch gegenüber Medienvertretern erklärt. Seit März 2018 existiert in Pirmasens eine Zuzugssperre für anerkannte Asylbewerber und subsidiär geschützte Flüchtlinge. Stadt und Land haben damals vereinbart, die Regelung jährlich zu evaluieren. Das sei auch in diesem Frühjahr geschehen, so Zwick. Allerdings wohnen in der Stadt nach wie vor überproportional viele Flüchtlinge. Einer der Gründe dafür ist, dass in Pirmasens vergleichsweise viel und günstiger Wohnraum vorhanden ist. Laut Angaben Zwicks wurden zum Stichtag 1. Juni insgesamt 1012 Asylsuchende und anerkannte Asylbewerber betreut. Die Anzahl der Asylsuchenden liegt derzeit bei 174 Personen.