Für die Advents- und Weihnachtszeit sucht das Garten- und Friedhofsamt noch geeignete Nadelbäume in verschiedenen Größen, die im Stadtgebiet aufgestellt werden. Aufgerufen sind Bürger, denen die Tanne oder Fichte im Garten über die Jahre zwar ans Herz, aber inzwischen über den Kopf gewachsen oder zum ungewollten Schattenspender geworden ist. Besitzer haben jetzt die Gelegenheit, ihrem Baum einen letzten würdevollen Auftritt als Weihnachtsdekoration auf einem der zahlreichen Pirmasenser Plätze zu verschaffen. Positiver Nebeneffekt: Die städtischen Mitarbeiter erledigen das Fällen und den Transport fachgerecht und kostenlos. Wichtige Voraussetzung: Der Baum muss mit einem Lastwagen anfahrbar und mit dem Kran erreichbar sein, der über einen Acht-Meter-Ausleger verfügt. Interessierte, die auf diese Weise einen Beitrag zur stimmungsvollen Adventszeit in der Pirmasens leisten möchten, werden gebeten, das Garten- und Friedhofsamt bis spätestens Freitag, 4. November, zu kontaktieren. Die Mitarbeiter sind ab sofort telefonisch unter der Mobilnummer 0162 2952568 oder per E-Mail unter gartenamt@pirmasens.de zu erreichen.