Senioren in Pirmasens sollen ab Sommer 2022 dank einer Gemeindeschwester besser vor Isolation und Vereinsamung bewahrt werden. Für ein entsprechendes Beratungsangebot sucht die Stadtverwaltung eine geeignete Pflegefachkraft. Das Bewerbungsverfahren auf die Stellenausschreibung ist laut einer Mitteilung aus dem Rathaus nun angelaufen. Die Anzahl der älteren Menschen nimmt kontinuierlich zu. In Pirmasens leben laut Stadtverwaltung aktuell mehr als 3700 Frauen und Männer, die 80 Jahre und älter sind. Viele Hochbetagte wohnten noch in den eigenen vier Wänden, merkten aber, dass der Alltag zunehmend beschwerlicher wird oder es an sozialen Kontakten mangelt. Diese Entwicklung stelle die Stadtgesellschaft vor Herausforderungen und schaffe den Bedarf für neue Angebote. Auf Initiative des Seniorenbeirates und mit einstimmiger Zustimmung des Stadtrates hatte sich die Verwaltung im November beim rheinland-pfälzischen Sozialministerium um die Teilnahme an dem Modellprojekt „Gemeindeschwester plus“ beworben. Nachdem es im Februar aus Mainz grünes Licht für die finanzielle Förderung gab, ist die Stelle jetzt ausgeschrieben worden. Die Gemeindeschwester soll als Ansprechpartnerin für Bürger ab 80 Jahren fungieren. „Mit dem Projekt, das in der Startphase vom Land, den Krankenkassen und -verbänden finanziert wird, schaffen wir ein neues niederschwelliges wie wertvolles Angebot für unsere hochaltrigen Mitbürgern, die keine Pflege brauchen, aber gerne auf eine Unterstützung und Beratung zurückgreifen“, sagt Oberbürgermeister Markus Zwick. Ziel sei es, im Dialog mit den Betroffenen und deren Angehörigen Möglichkeiten und Wege aufzuzeigen, damit die Senioren solange wie möglich ein selbstbestimmtes Leben zu Hause führen können. Die Fachkraft habe ein offenes Ohr, kenne Möglichkeiten, die den Alltag erleichtern, verfüge über einen Überblick an Freizeitangeboten und Nachbarschaftshilfen. Dazu solle die Gemeindeschwester eng mit dem städtischen Seniorenbüro und -beirat, den Pflegestützpunkten, den Kirchengemeinden, den Quartierstreffs sowie allen lokalen Akteuren in der pflegerischen Versorgung zusammenarbeiten. Die Stelle ist nach Entgeltgruppe 9a TVöD bewertet. Das entspricht einem Grundgehalt für Berufsanfänger von 3070 Euro. Gesucht wird eine qualifizierte Pflegefachkraft mit Berufserfahrung, die Sensibilität im Umgang mit hilfebedürftigen Menschen und deren Angehörigen, Gesprächskompetenz, Empathie und eine hohe Belastbarkeit als selbstverständlich erachtet.