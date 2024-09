Aktuell leben in Pirmasens rund 2700 Menschen mit Fluchthintergrund. Die Stadtverwaltung versucht, Menschen nach ihrer Ankunft bestmöglich zu unterstützen. Zur Erleichterung der Kommunikation werden ehrenamtliche Dolmetscher benötigt.

Gesucht werden Freiwillige, die entweder Russisch oder Türkisch sowie Deutsch sprechen, um bei der Übersetzung zu flankieren, etwa bei Behördengängen oder Beratungsgesprächen. Vor allem werden weibliche Übersetzerinnen gesucht, die Schwangere beim Arztbesuch begleiten können.

Interessierte werden gebeten, sich an das Koordinierungsbüro zu wenden. Aus organisatorischen Gründen bitten die Verantwortlichen, von Telefonanrufen abzusehen und stattdessen eine E-Mail an pakt@pirmasens.de zu senden – unter Angabe von Name, Telefonnummer, möglichen Einsatzbereichen und verfügbaren Zeiten. Das Team um Pakt-Koordinatorin Martina Fuhrmann wird zu den Helfern zeitnah Kontakt aufnehmen, um das weitere Vorgehen und deren Einsätze zu besprechen. Dies kann einige Tage dauern, bis die eingehenden Angebote gesichtet und sortiert sind. Daher bitten die Verantwortlichen alle Unterstützungswilligen um Geduld.