Das Jugendamt hat die Stadt in fünf Bereiche gegliedert, um festzuhalten, wo Kinder leben und welche Betreuung sie benötigen. Der Jugendhilfeausschuss versucht, mit neuen Regelungen dem Kita-Zukunftsgesetz gerecht zu werden, das nächsten Monat in Kraft tritt.

Das vom Landtag verabschiedete Kita-Zukunftsgesetz tritt nächsten Monat in Kraft und verändert auch in Pirmasens die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und der