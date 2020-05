Seitdem die Gaststätten in Pirmasens wieder öffnen dürfen, haben sich laut Stadt mehrere Wirte beim Ordnungsamt gemeldet. Sie wollten wissen , ob es erlaubt sei, dass sich die Gäste ihr Getränk und/oder ihre Mahlzeit an der Theke abholen und anschließend am Tisch verzehren dürfen. Auf Nachfrage der Stadtverwaltung Pirmasens hat das Land nun klargestellt, dass eine Bewirtung ausschließlich am Tisch zulässig ist. Ein Ausschank an der Theke sei deshalb nicht gestattet, heißt es in der Mitteilung aus Mainz. In diesem Zusammenhang weist die Stadtverwaltung darauf hin, dass jeder Betreiber eigenverantwortlich sicherstellen muss, dass die Vorgaben des Landes erfüllt werden. Der kommunale Vollzugsdienst prüft die Einhaltung der Regeln bei stichprobenartigen Kontrollen. Bei Zuwiderhandlung drohen Bußgelder.